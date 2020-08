Graziano Morelli candidato al consiglio comunale nella lista Per la nostra terra Viareggio e Torre Del Lago e Partite Iva, mette sotto la lente lo stato di degrado in cui versa una parte dello stabile della Pro Loco a Torre Del Lago.

“Se si esclude la parte di fabbricato in cui è presente il centro informazioni della Pro Loco di Torre Del Lago – spiega Morelli – troviamo un altro stabile in completo stato d’abbandono. Questa parte versa nel degrado più completo, vetri rotti, sedie spaccate, all’interno addirittura una coperta con dei preservativi, il tutto vicinissimo ad un luogo di promozione ed aggregazione come può essere la Pro Loco. I centri informazioni sono importantissimi per la promozione turistica di un territorio, andrebbero valorizzati e fatti vivere, garantendo anche maggiore copertura per l’apertura almeno nel periodo estivo, non lasciati abbandonati a se stessi ed in preda al degrado. La Pro Loco deve tornare ad essere un vero e proprio punto di aggregazione per gli abitanti di Torre Del Lago e per tutti i turisti che verranno a visitare questo territorio”.