Elezioni Viareggio, per Gioventù nazionale (FdI) si candida Gabriele Volpe

“Con molto piacere siamo a comunicare il sostegno al candidato per Gioventù nazionale nella provincia di Lucca alle comunali di Viareggio, Gabriele Volpe: una risorsa necessaria per la crescita del movimento sul territorio. Giovane, 20 anni, volto nuovo per la politica e orgoglioso di essere viareggino”. E’ quanto Iacopo Aquilini, coordinatore di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia per la provincia di Lucca. “

“Ho deciso di candidarmi – dice Volpe -, perché amo profondamente Viareggio, città piena di storia, colma d’arte, traboccante di cultura, il cui potenziale supera l’immaginabile e le cui radici sono tanto nobili quanto dimenticate; e da qui ripartiremo: da ciò che siamo stati, riscoprendo il nostro patrimonio artistico e culturale, tutelandolo e valorizzandolo al massimo. Torneremo a splendere, come un’antica perla incastonata nel Tirreno e la Bellezza, quella vera, ammanterà nuovamente la nostra magnifica Viareggio. ‘Risorgi ancor più bella, o Viareggina‘”.

“Vogliamo anche augurare buona fortuna alla candidata a sindaco Barbara Paci – conclude Aquilini -, la quale ha il nostro pieno sostegno e a tutti gli altri candidati alla carica di consigliere della lista di Fratelli d’Italia. La lista è molto valida e sicuramente saprà portare in alto il partito”.