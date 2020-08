Sicurezza, la denuncia di Zucconi (Fdi): “Viareggio è una città allo sbando”

“A Viareggio il problema sicurezza è sotto gli occhi di tutti ma incredibilmente ai piani alti nessuno ne parla”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi torna sul tema prendendo a testimonianza alcuni recenti fatti di cronaca.

“E’ di ieri l’ultima notizia di un 35enne extracomunitario, in evidente stato di ubriachezza, che si è spogliato nudo davanti ad una signora, impedendole di entrare nella propria abitazione. Scene di ordinaria follia anche in pieno giorno, fra cittadini e turisti increduli – raccoSnta Zucconi -. E poi ancora: furti nelle abitazioni, all’interno di attività commerciali, atti vandalici negli stabilimenti balneari, risse in passeggiata e chi più ne ha più ne metta. Questa amministrazione non ha ancora capito che la città è totalmente allo sbando, che servono maggiori controlli, soprattutto nelle ore notturne, per evitare furti e scassi e permettere alle persone di uscire anche nelle ore serali, senza la paura di essere coinvolti in episodi di delinquenza o incontrare il balordo di turno.Nemmeno la campagna elettorale ha fatto sì che il sindaco prendesse in pugno la situazione: i cittadini si chiedono cosa debba accadere perché si prendano seri provvedimenti. Sicuri, si cambia. Sì, ma quando?”.