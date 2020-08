Venerdì (28 agosto) dalle 21,30 nella sede della sala mostre dell’ex SuperCinema in piazza Campioni si terrà l’evento d’inizio della campagna elettorale di Viareggio Civica (lista Consorti) e Partito animalista. Un incontro a cui è invitata tutta la coalizione che sostiene Barbara Paci come candidato sindaco dove saranno presenti i candidati della lista. La sede elettorale, già aperta all’inizio del mese di agosto, ha già ospitato, in questo periodo, numerosi incontri culturali e artistici, ma non strettamente politici-elettorali. Con l’incontro di venerdì, la lista capitanata da Brunello Consorti, inizierà invece la campagna elettorale vera e propria.

“Da venerdì la nostra lista apre la sua campagna elettorale, dopo che in questo mese abbiamo dato spazio ed ospitalità ad eventi culturali e di spettacolo, grazie alla collaborazione che abbiamo instaurato con l’associazione PromoTerr siamo riusciti a portare a Viareggio personaggi di levatura nazionale, questi incontri continueranno anche a settembre, ma in forma più ridotta per lasciare il campo alle problematiche cittadine ed a proposte concrete per il suo rilancio – commenta Consorti -. Venerdì presenteremo alcuni temi che ci sono più a cuore legati allo sviluppo della nostra Viareggio. Siamo una lista civica che ha al suo interno varie sensibilità a partire dal Partito Animalista, ma tutti i candidati metteranno in primo piano la nostra Città, che deve tornare ad essere amata in primis dai suoi amministratori. E’ con questo spirito di servizio, che condurremo la nostra campagna elettorale. Vogliamo rappresentare le giuste istanze di tutti i viareggini, che siano nostri elettori o no; in questo periodo abbiamo ascoltato ed analizzato queste problematiche e da venerdì ce ne faremo carico, nel modo concreto che ci contraddistingue”.

Il programma della serata, che si svolgerà soprattutto all’esterno in Piazza Campioni, prevede anche una colonna sonora dal vivo di un gruppo viareggino dal nome Thefeat che porta avanti un progetto musicale aperto a condivisioni e contaminazioni di ogni tipo. Il gruppo, nasce come progetto solista nella mente di Andrea Ricci poi affiancato da Matteo Barsotti che accompagna e fa da base a tutte le sue canzoni. La partecipazione alla serata è aperta a tutta la cittadinanza.