Montemagni: “Operazioni in stand by al Versilia, Covid non sia più scusante”

“Fra i vari problemi a livello sanitario che il Covid-19 ha creato vi è certamente quello di aver ritardato buona parte dei normali interventi chirurgici“.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni, che punta ancora una volta i riflettori sulla sanità versiliese.

“Ora, però – prosegue – visto che la situazione all’interno dei nosocomi pare essere, fortunatamente, migliorata, sarebbe il caso di fissare gli appuntamenti dedicati a chi necessita di essere operato. Troppo spesso veniamo a conoscenza di situazioni che evidenziano come i cittadini non ottengano risposte adeguate in merito alle loro richieste: in sintesi, liste d’attesa chiuse ermeticamente ed interventi rimandati a data da destinarsi”.

“Occorre, quindi che l’Asl si ponga effettivamente il problema che, col passare del tempo, andrebbe ovviamente ad acuirsi. Purtroppo – conclude Montemagni – il coronavirus non ha cristallizzato o neutralizzato le altre patologie ed i pazienti meritano di sapere quando potranno risolvere i loro problemi di salute”.