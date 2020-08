Gli artisti del Carnevale di Viareggio, attraverso il linguaggio della satira e dell’allegoria, hanno sempre anticipato il futuro, mettendo alla berlina pregi e difetti, vizi e virtù della nostra società. Per l’edizione 2021, invece, il racconto si focalizza sulla contemporaneità, riletta però con uno sguardo positivo, di speranza. Uno sprone a rimettere ordine nel mondo per prepararci verso il prossimo futuro. Un invito a non far finta di niente, ma a cogliere l’insegnamento del momento storico attuale per non ricadere negli stessi errori. E così anche per la prossima edizione l’artigiano della cartapesta si fa artista, e attraverso la creatività, racconta il qui e ora nella grande temporary exhibit che è il Corso Mascherato di Viareggio.

Per il prossimo Carnevale (in programma il 30 gennaio, 7, 11, 14, 16 e 20 febbraio 2021) gli artisti hanno scelto di affrontare temi profondi e di citare grandi personaggi della storia, della letteratura e dell’arte. Non mancano neppure debutti pop come quello di Chiara Ferragni, l’influencer del momento, a cui è dedicata una maschera isolata.

Foto 3 di 12























Tra i carri di prima categoria Jacopo Allegrucci racconta la speranza della comunità afroamerica di vedere realizzato il proprio sogno americano, infranto, però, dai gravi episodi di questi mesi. La minaccia che colpisce i popoli indigeni del Brasile è invece il tema scelto da Alessandro Avanzini, mentre Luca Bertozzi ci accompagna nel mondo sottomarino come allegoria di quello che c’è „sotto sotto“. Sceglie il linguaggio senza tempo della mitologia Luigi Bonetti per non farci dimenticare la lotta per la sopravvivenza che affronta la Terra. Per Nelson Mandela il mondo resta un posto meraviglioso, nonostante abbia passato 27 anni in una cella, per altri bastano pochi mesi di privazioni per odiare l’umanità, sostengono Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri nella loro costruzione.

Affronta il tema della pandemia Fabrizio Galli, rappresentando sia la diffusione del covid-19 sia la difficile battaglia che il mondo scientifico e sanitario sta combattendo contro il virus. Charlie Chaplin è il protagonista del carro allegorico di Lebigre e Roger. Il suo saper raccontare le ingiustizie sociali con ironia e umanità fa da contraltare al mondo dei plutocrati che si ingozzano delle ultime risorse economiche e naturali della Terra. E’ convinto che da un mondo triste e grigio si possa tornare a rivedere splendidi colori Luciano Tomei, mentre Roberto Vannucci racconta il suo inno alla vita omaggiando il grande talento musicale Ezio Bosso.

Tante e importanti citazioni anche nei carri di seconda categoria: da Rita Levi Montalcini, come sprone per i giovani ad essere protagonisti del cambiamento, sul carro di Priscilla Borri e Antonino Croci, all’omaggio all’opera di Luigi Pirandello Uno nessuno e centomila sul carro di Carlo Lombardi, fino all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto nella costruzione di Franco Malfatti. Mentre i fratelli Breschi omaggiano il popolo italiano con un bell’applauso per lo spirito con cui ha affrontato l’emergenza sanitaria. Satira politica internazionale sulla costruzione di Marzia Etna e Matteo Lamanuzzi (madre e figlio) in una immaginaria Oktoberfest con la Merkel, che ancora tiene le fila del potere nel Vecchio Continente.

Omaggi a Luis Sepulveda, Emanuele Luzzati, alla Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nelle mascherate in gruppo, dove viene ricordata anche la storia di Anna Frank. Le politiche sulla famiglia nella costruzione dedicata agli Addams, oltre al tema dell’invasione della plastica, dei senatori sempre più „avvitati“ alle poltrone di Palazzo Madama e delle malattie mentali, la tutela dei bambini tra i temi affrontati.

Infine nella categoria degli artisti più giovani (ovvero le maschere isolate), oltre alla Ferragni, sono protagonisti Giuseppe Conte, Freddie Mercury e i temi del caporalato, del lavoro minorile, la violenza, la situazione americana, i giochi di potere, con messaggi divertenti e accattivanti.