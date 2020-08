Fattori incontra i cittadini di Viareggio e Pietrasanta

Il candidato alla presidenza della Regione per Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori, continua il suo tour nella provincia di Lucca.

Domenica (30 agosto) incontrerà la cittadinanza di Pietrasanta e Viareggio.

Si parte alle 10,30, in piazza del duomo a Pietrasanta. Tre le tematiche trattate: In un ambiente malato è impossibile essere sani quale destino per la sanità Toscana ? Ospedale unico della Versilia: quale futuro?

Ambiente. Un’ alternativa a inceneritori e termovalorizzatori.

Alle 17,30 sarà poi a Viareggio, alla Pineta del Levante. Qui si tratterà di: Asse di Penetrazione, scempio ambientale e disastro urbanistico. Nuova idea di futuro per le nostre città e Ambiente, difesa del parco e difesa dei parchi. Dal Parco di San Rossore alle Apuane.