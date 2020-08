Viareggio, si rompe condotta fognaria: “Nessun rischio per balneazione”

Una rottura improvvisa di una importante condotta fognaria, del diametro di circa 40 centimetri, in zona Migliarina a Viareggio, avvenuta lo scorso mercoledi (26 agosto) ha causato la fuoriuscita di reflui convogliati in alcuni fossi sottostanti e in parte in una vasca del Consorzio di Bonifica.

Sul posto sono intervenuti dopo poco i tecnici del gestore idrico Gaia, che sono riusciti a riparare definitivamente la perdita nel pomeriggio di giovedi. “I reflui fuoriusciti dalla condotta riversatisi nei fossi adiacenti non hanno causato un problema per la balneabilità delle acque costiere, in quanto – sostiene Gaia – le acque in queti fossi sono convogliate nell’impianto di sollevamento collegato all’impianto di depurazione, quindi è esclusa la possibilità di recapito in mare. La vasca del Consorzio di Bonifica è stata, per quanto possibile, ripulita e aspirata con autospurgo nelle ore successive all’evento. Nella giornata di oggi si è resa necessaria un’altra operazione di pulizia da parte di Gaia della vasca in questione, dopo la verifica della presenza di una rimanenza di liquidi nella parte a monte della struttura. Il gestore Gaia si scusa per il disagio”.