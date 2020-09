Tedeschi (Per la nostra terra): “Sostenere la filiera agricola del territorio”

Roberto Tedeschi, candidato al consiglio comunale nella lista Per la nostra terra Viareggio e Torre del Lago e Partite Iva in sostegno alla candidatura a sindaco di Barbara Paci, sottolinea l’importanza delle risorse agricole presenti sul territorio.

“L’agricoltura è un bene essenziale per l’economia di Viareggio e Torre del Lago Puccini – spiega Tedeschi – le stesse imprese agricole valorizzano la nostra terra e riescono a creare un indotto economico sano e senza sprechi. Sono molteplici le realtà che si dedicano all’agricoltura riprendendo le tradizioni che erano proprie di Torre del Lago Puccini. Insieme all’agricoltura non vanno dimenticata la caccia e la pesca, i veri motori del primo spirito torrelaghese che nel tempo si sono tramandati. Torre del Lago Puccini viveva della caccia e della pesca sul lago e nei campi veniva praticata l’agricoltura, poi nel tempo si è aggiunto il turismo come cardine fondamentale della nostra economia”.

“Per noi l’agricoltura è una importante filiera – prosegue Tedeschi – che tiene assieme il turismo, la cultura, il commercio di prossimità e le stesse produzioni artigianali/industriali. Vorremmo predisporre, per aiutare tutti gli agricoltori, delle azioni di monitoraggio delle problematiche idrogeologiche a partire dal lago e dalle sue aree di pertinenza in modo da programmare interventi per la sicurezza dei cittadini, le stesse attività agricole e tutto l’ambiente. Vorremmo dare un supporto concreto alle attività produttive attraverso la creazione di un’interfaccia tra produttore, amministrazione e opportunità di mercato”.

“L’incentivazione alle aggregazioni e le cooperazioni tra produttori – conclude – soprattutto per l’accesso ai finanziamenti di filiera sia nazionali che europee. La promozione del chilometro zero sul territorio e dei nostri siti agricoli attraverso fiere nazionali sarà una priorità da affrontare attraverso una precisa calendarizzazione. L’agricoltura, la caccia e la pesca sono sempre state un fiore all’occhiello per Torre del Lago Puccini e lo saranno sempre di più attraverso interventi mirati e delle specifiche competenze a supportarle”.