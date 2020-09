“Viareggio deve avere una banda comunale”. Lo dichiara dal palco il candidato a sindaco di Viareggio Barbara Paci durante il comizio a Torre del Lago Puccini.

“Ho conosciuto la realtà della banda Pardini, qui a Torre del Lago Puccini, dove la banda diventa un punto di aggregazione ed inclusione sociale. I ragazzi imparano a suonare uno strumento, gli viene prestato per un mese per poterlo provare, e iniziano a far parte di un gruppo, un grande gruppo che ha bisogno sempre di ulteriori elementi musicali. I ragazzi devono avere tutti la stessa divisa, una divisa che deve rappresentare non solo la banda Pardini, ma tutto il comune di Viareggio alle manifestazioni ufficiali”.

“I ragazzi devono avere un luogo confortevole e curato dove poter fare le lezioni – prosegue e conclude – per poterlo far diventare un vero e proprio punto di ritrovo per tutta Torre del Lago Puccini. Una delle mie priorità sarà innanzitutto far diventare la banda Pardini di Torre del Lago Puccini la banda comunale così da avere una banda che opera sul territorio riconosciuta dall’amministrazione, in virtù di questo fatto ogni componente della banda avrà la sua divisa uniforme in modo da potersi presentare dignitosamente ad ogni uscita. I ragazzi dovranno avere un luogo di ritrovo accogliente per poter fare le prove e su questo aspetto avranno tutto il mio appoggio”.