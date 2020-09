Un’opera d’arte da record a Forte dei Marmi.

Sabato scorso Luca Fruzzetti, in arte Dale, ha realizzato The Walk of Peace. Si tratta di una tela lunga cinque chilometri, decorata con i colori dell’arcobaleno, dispiegata per tutta la giornata lungo il marciapiede e la pista ciclabile lato monti sul lungomare dal pontile di Forte dei Marmi, per attraversare Montignoso e arrivare a Massa, città per la Pace.

The Walk of Peace aspira ad entrare nel prestigioso libro dei Guinness World Records come “opera più lunga del mondo creata da un singolo artista”, superando il record attuale di 3,3 chilometri.

L’evento è stato promosso dall’associazione I colori per la pace, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e dei Comuni di Montignoso e Massa.