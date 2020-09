Concerto d’organo con Enrico Barsanti

Prosegue il festival organistico di Camaiore, venticinquesima edizione, con il concerto dell’11 settembre alle 21,15, da parte dell’organista Enrico Barsanti.

Il programma presenta un’interessante percorso con alcune tra le più importanti opere di Bach e due famosi corali di Brahms. Barsanti come musicista si è formato nel contesto della nostra provincia, perfezionandosi poi fuori e diplomandosi quindi in organo al Conservatorio di La Spezia.

Attivo oltre che come organista anche come costruttore e restauratore d’organi è diventato ormai una presenza costante in seno al festival organistico. Il concerto prevede un ticket di ingresso di 5 euro ed essendo i posti limitati è consigliabile prenotarsi al numero 3479692694 telefonando o inviando un sms o messaggio whatsapp.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Marco Santucci di Camaiore col sostegno del comune di Camaiore e delle Fondazioni Cassa di risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca.