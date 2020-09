Al via celebrazioni per anniversario della liberazione di Viareggio e Torre del Lago

Al via le celebrazioni per il 76esimo anniversario della liberazione di Viareggio e Torre del Lago. Un calendario messo a punto dall’amministrazione comunale di Viareggio in collaborazione con l’Anpi Viareggio e l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea della Provincia di Lucca.

Si parte venerdì (11 settembre) con la cerimonia dedicata a Torre del Lago: l’appuntamento è per le 18 alla chiesa di San Giuseppe.

Mercoledì (16 settembre), invece, triplo appuntamento: alle 11 la deposizione di una corona al monumento della Resistenza in Largo Risorgimento, alle 17 nei locali della biblioteca comunale di Viareggio, nel palazzo delle Muse, verrà inaugurata la mostra Sul viale a mare erano cresciuti i girasoli, e a seguire, alle 17,30, nel giardino del palazzo, ci sarà la presentazione del libro dedicato. Interverranno il sindaco Giorgio Del Ghingaro, il presidente dell’Anpi di Viareggio Luca Coccoli e il presidente dell’Istituto Storio della Resistenza e dell’Età contemporanea Stefano Bucciarelli, curatore della mostra.

La mostra, nel rispetto dei protocolli covid, resterà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 19,15 e il sabato dalle 8,15 alle 17,45.