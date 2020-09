‘Coperti a Destra’: la video-inchiesta sul caso Moro al Caffè Liberty di Viareggio

Domani (12 settembre) alle 18 al Caffè Liberty in piazza Campioni a Viareggio verrà proiettata una sintesi della video-inchiesta Coperti a destra – I 90 secondi più oscuri della Repubblica italiana ricostruiti grazie alla rilettura degli aspetti balistici”

La ricerca, effettuata grazie alla lettura degli aspetti balistici, è stata compiuta da Gianluca Cicinelli giornalista professionista a lungo direttore dell’informazione di Radio Città Futura di Roma e cerca di far luce su quei 90 secondi durante i quali si svolse la sparatoria in via Mario Fani angolo via Stresa il 16 marzo 1978, giorno del rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e dell’uccisione di cinque uomini della sua scorta.

Interverranno il cavalier Paride Minervini, esperto balistico; il cavalier Vitantonio Raso, artificiere antisabotatore che seguì i 55 giorni del rapimento.

Saranno presenti anche l’onorevole Riccardo Zucconi e la candidata sindaco per Viareggio Barbara Paci. Moderatore dell’evento Massimiliano Simoni. Ingresso libero.