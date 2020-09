Viareggio, incontro col senatore Barani a sostegno di Paci sindaco

Il senatore Lucio Barani farà tappa a Viareggio domani (12 settembre) dalle 17,45 in via Matteotti 180, al circolo socialista Giorgetti.

Nell’occasione interverrà a introdurre l’incontro Giuseppe De Stefano, la candidata a sindaco di Viareggio Barbara Paci, il segretario regionale Udc, Omar Carducci, il presidente nazionale Udc Angelo Sandri, il segretario regionale del nuovo Psi Franco Tanzi, i candidati al consiglio comunale per la lista Civica.Mente, Luigi Troiso e Stefania De Stefano.

La cittadinanza è invitata a intervenire, nel rispetto delle normative anti-covid, quindi indossando la maschirina e fino all’esaurimento dei posti disponibili.