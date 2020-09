Festa di fine stagione per diportisti al Pontile La Madonnina

È in programma per venerdì (18 settembre) alle 17,30 al Pontile La Madonnina l’evento di fine estate per i diportisti Season by Season promosso da iCare – società in “house providing” del Comune di Viareggio che gestisce l’approdo de La Madonnina e le banchine Ceina e Antonini – con la collaborazione di Navigo, società di innovazione e sviluppo della nautica.

Un appuntamento che vuole essere il primo di una serie di momenti di incontro con i diportisti e, in questa prima edizione, farà il punto sul progetto di riqualificazione che mira ad un ampio e generale miglioramento delle condizioni di fruibilità, sostenibilità economica e ambientale della Viareggio Porto 2020 per la città e per la Toscana.

All’evento, è in programma un talk show, condotto dal giornalista Claudio Sottili, che vedrà la partecipazione di Giorgio Del Ghingaro, dindaco di Viareggio, di Moreno Pagnini, presidente di iCare e di Pietro Angelini direttore generale di Navigo.

È inoltre previsto un momento musicale che vedrà protagonisti gli artisti del Festival Puccini: il soprano Silvia Pantani e la pianista Silvia Gasperini regaleranno al pubblico alcune arie tratte dai capolavori pucciniani da La Bohème a Manon Lescaut, Tosca, Gianni Schicchi.

In apertura, in programma la performance artistica di Huma Show Entertainment intitolata Marea Regia, un’installazione d’arte contemporanea, interamente dedicata alla darsena e ai marittimi viareggini.

I posti, per il rispetto dei protocolli Covid, sono stati contingentati e gli inviti sono stati riservati ai diportisti degli approdi che hanno effettuato l’obbligatoria e nominativa prenotazione.