Porto di Viareggio, novità all’insegna di ecologia e sostenibilità

Novità nel porto di Viareggio: ecologia e sostenibilità al primo posto, ma anche investimenti e risposte serie e concrete per chi nel porto ci lavora, dall’industria della nautica alla marineria peschereccia.

Prima di tutto l’ambiente: nei giorni scorsi infatti è stata inaugurata una nuova isola che consente lo smaltimento rifiuti che restano impigliati nelle reti dei pescatori. Un progetto Arcipelago Pulito promosso dalla Regione Toscana e preso a modello dalle istituzioni europee al quale il Comune di Viareggio ha aderito.

“I Rifiuti raccolti in mare sono catalogati quasi per la loro interezza come rifiuti speciali – spiega l’assessore all’Ambiente Federico Pierucci – per smaltirli ci sono costi elevati e soprattutto difficoltà legislative. I pescatori, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione, oggi possono riportare a terra quanto raccolto senza alcun costo o problema, non solo, stiamo studiando incentivi per chi vorrà aderire al progetto e un sistema premiante: più peschi rifiuti maggiore è il premio”.

E poi acqua potabile e luce sulla banchina Natino. È infatti pubblicata la gara per l’installazione di colonnine elettriche, moderne e sicure, dotate di una scheda prepagata, che permetterà di gestire in trasparenza e sotto il profilo della legalità il servizio di erogazione acqua e luce. L’installazione è prevista dopo il fermo biologico.

“La realtà della marineria viareggina è importante per Viareggio e per la sua economia – sottolinea l’assessore – Ogni iniziativa, anche la più piccola, deve vederci impegnati per la salute del nostro mare e per il bene dell’ambiente“.