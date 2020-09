Dopo aver raccolto una settantina di firme dai residenti i candidati al consiglio comunale Fabio Gentili, nella lista Per la nostra terra Viareggio e Torre del Lago e Partite Iva e Luigi Troiso, nella lista Civicamente, espongono la pericolosità di via Volta a Torre del Lago.

“Via Volta è l’unica strada che porta alle poste a Torre del Lago, quindi è molto frequentata e trafficata, soprattutto dalle famiglie, e ha il limite di velocità a 30km/h, ma le macchine, non curanti del limite, sfrecciano anche oltre al doppio della velocità consentita – spiegano -. La proposta dei due candidati al consiglio comunale, sostenuta dalla raccolta firme, è quella di mettere dei dossi in gomma all’inizio ed alla fine della via per far rallentare le autovetture per fargli mantenere il limite di velocità previsto evitando così il rischio di possibili incidenti. Sono oltre 70 le firme che sono state raccolte per questa iniziativa, molto sentita a Torre del Lago, che renderebbe, con poco, una strada sicura per tutti”.