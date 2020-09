Viareggio, entro l’anno si assegnano 40 alloggi Erp

Assegnazioni di 40 case Erp e contributi economici agli affitti: un nuovo importante sforzo del Comune di Viareggio per contrastare l’emergenza abitativa. Martedì 8 settembre è stata pubblicata all’albo pretorio la graduatoria definitiva ERP bando 2019 che, sulla base della scrupolosa verifica dei requisiti di cui alla LRT 2/2019, ha ammesso 336 domande delle 394 presentate.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Casa previo appuntamento telefonico ai numeri: 0584966808 – 858 oppure con Skype: Ufficio casa Comune di Viareggio.

Una volta decorsi i termini di legge per gli eventuali ricorsi, l’Ufficio procederà alle assegnazioni previa verifica del possesso dei requisiti. Entro la fine del 2020 si prevede la consegna di circa 40 abitazioni ad altrettante famiglie; un’altra ventina (già inserite nel piano dei lavori di manutenzione di Erp) saranno rese disponibili e assegnate nel corso del 2021.

Nello stesso giorno della graduatoria definitiva Erp è stato poi pubblicata anche la graduatoria provvisoria dei contributi per l’affitto (contributi, ricordiamo, che il Comune distribuisce agli inquilini con Isee basso e che siano in grado di rendicontare le spese effettivamente sostenute per l’affitto nell’anno precedente): si tratta di 66 inquilini a cui è stata riconosciuta la fascia A, 38 in fascia B.

“Una boccata d’ossigeno importante in questo autunno che si profila caldo non solo per il clima, ma soprattutto per gli effetti del danno economico prodotto dai mesi di lockdown sulle famiglie con redditi bassi e lavoro spesso precario o sommerso – commenta l’assessore al Welfare Gabriele Tomei -. La fine dei redditi derivanti da lavori stagionali, il termine delle casse integrazioni e la ripresa degli sfratti costituiscono una miscela potenzialmente esplosiva per molte situazioni economicamente fragili. Queste misure messe in pista dall’Ufficio Casa (che nei mesi scorsi ha già immesso in città una importante liquidità attraverso i contributi conto affitto 2018 e i contributi straordinari affitto Covid e che pertanto voglio qui ringraziare pubblicamente per la dedizione e per lo sforzo) sono pertanto assolutamente strategiche”.