Massarosa, la maggioranza: “La sinistra si rassegni alla volontà degli elettori”

“A Massarosa la sinistra si rassegni alla volontà degli elettori“. Commentano così Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Civica Massarosa dopo il risultato vincente sul territorio per la candidata di centrodestra alla presidenza regionale, affermatasi con il 53,6 per cento dei voti rispetto al 35,21 del candidato di sinistra.

“Si sciolgono come la neve al sole i continui ed ostinati attacchi della sinistra sconfitta sonoramente poco più di un anno fa, ma che non ha mai voluto accettare il verdetto dei cittadini, ora gli è stato sonoramente ribadito ieri con i risultati inequivocabili di Massarosa alle elezioni regionali – proseguono le forze di centrodestra -. A Massarosa il centrodestra è in perfetta salute e unito e i cittadini hanno capito benissimo chi sta lavorando per loro. Non si possono certamente sovrapporre del tutto i piani ma il consenso ottenuto dal centrodestra a Massarosa è la conferma che i cittadini hanno perfettamente chiaro che la nostra amministrazione sta lavorando per riparare ai guasti prodotti da chi ci ha preceduto, altrimenti difficilmente sarebbero stati raggiunti simili risultati in questa tornata elettorale. I massarosesi hanno ben chiaro che stiamo lavorando per risollevare la nostra comunità dal disastro della sinistra”.

“Hanno trascorso un anno portando solo attacchi strumentali, abbarbicati alle loro bugie – concludono – senza avanzare uno straccio di soluzione, ma piuttosto sollevando interrogazioni su interrogazioni al solo scopo di rallentare il lavoro degli uffici. Sembrano guidati dalla logica del ‘tanto peggio tanto meglio’, ovviamente a danno dei massarosesi. Il destinatario delle loro contumelie è sbagliato: dovrebbero guardare a chi governava in precedenza, cioè loro stessi, se vogliono capire perché il Comune si trova in questa difficilissimo frangente finanziario”.

Soddisfazione per le modalità in cui si sono svolte le elezioni e per i risultati emersi a Massarosa viene manifestata anche dal sindaco Alberto Coluccini, che sottolinea il successo in ambito locale dei partiti di centrodestra e in particolare il successo conseguito dal consigliere Elisa Montemagni, rieletta in Regione con un numero elevatissimo di preferenze, circa 12mila, mentre a Massarosa sono state 1667.

“Le elezioni – spiega Coluccini – si sono svolte in maniera corretta e con una buona affluenza di elettori, che è risultata analoga al dato provinciale. Devo fare le mie personali congratulazioni alle forze della coalizione di centrodestra per il consenso raggiunto anche nel nostro Comune e a Elisa Montemagni che ha colto un straordinario successo a livello provinciale. Alla luce di questi risultati elettorali, possiamo guardare con ancora maggiore fiducia al futuro e ai tanti impegni non facile che ci attendono in favore della comunità massarosese”.