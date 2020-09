Enel, interruzione elettrica a Forte dei Marmi e Pietrasanta per lavori

E-Distribuzione nei prossimi giorni effettuerà lavori di potenziamento su porzioni molto circoscritte di rete elettrica tra Forte dei Marmi e Pietrasanta.

I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione di alcuni impianti di piccola taglia, alcuni dei quali risultano danneggiati dai recenti fenomeni di maltempo e predisporranno il sistema per nuove connessioni alla rete elettrica, potenziando anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata in tutta l’area. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, circoscriverà a gruppi molto ristretti di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al sistema elettrico di aree più estese di territorio.

Nel dettaglio, a Forte dei Marmi gli interventi si svolgeranno domani (24 settembre), nell’area compresa tra via Sironi, via Giglioli e via Sant’Elme e lunedì (28 settembre) nella zona di via Vico, via Nenni e via Amendola. In entrambe le circostanze, i lavori inizieranno alle 9 e si concluderanno nel primo pomeriggio. Per ogni via indicata saranno coinvolti pochi civici per ogni via.

Nel territorio comunale di Pietrasanta invece, le operazioni verranno effettuate venerdì (25 settembre), a partire dalle 13, con conclusione nel pomeriggio, nell’area di Marina di Pietrasanta tra via Duca D’Aosta, via Buonarroti, via Apua, via Toti, via Don Bosco e limitrofe (in questo caso, l’intervento è urgente per necessità di sostituire componentistica elettromeccanica danneggiata), e giovedì 1 ottobre, con inizio alle 9 e conclusione nel primo pomeriggio, tra via Pescarella, via Bottiglione, via Solaio, via Provinciale Vallecchia e via Pozzone.

E-Distribuzione eseguirà altri interventi analoghi tra Camaiore (martedì 29 settembre, area Capanne) e venerdì (25 settembre) a Massarosa (zona via Provinciale Canipaletti, via Panoramica e località Montigiano e martedì 29 settembre tra via Ospedaletto, via del Santo, via dei Tulipani e via degli Orti), con alcune operazioni specifiche per ripristino apparecchiature post maltempo. In caso di pioggia, i lavori saranno interrotti o rinviati. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate.

L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.