Fratelli d’Italia, soddisfazione per i due eletti in Consiglio a Viareggio

Per la prima volta Fratelli d’Italia entra in consiglio comunale a Viareggio e lo fa con due consiglieri, Carlalberto Tofanelli e Marco Dondolini.

I due presidenti di circolo (Torre del Lago il primo e Viareggio il secondo) candidati nelle liste di Giorgia Meloni, hanno ottenuto rispettivamente 181 e 121 voti, entrando di diritto in assise comunale.

“Ringrazio chi mi ha dato fiducia, permettendo a Fratelli d’Italia di ottenere uno straordinario risultato a Viareggio e Torre del Lago – spiega Tofanelli – il vero lavoro comincia adesso: in sede comunale non mancheranno la nostra presenza e le nostre idee, garantendo sempre il massimo impegno per il bene della città e di tutti i suoi abitanti”.

“Una grande vittoria personale e di tutto Fratelli d’Italia – commenta Dondolini – che ci annovera oggi come secondo partito di opposizione. Sempre più persone dimostrano stima e fiducia nei nostri confronti, segno che il messaggio di Giorgia Meloni è arrivato chiaro alla gente. I valori che difendiamo e che portiamo avanti sono condivisi da un numero sempre maggiore di persone, i numeri oggi lo dimostrano”.

“Fratelli d’Italia vuole rappresentare un ruolo determinante e propositivo nel consiglio comunale di Viareggio – afferma l’onorevole Fdi Riccardo Zucconi – dove sono sicuro i nostri due consiglieri faranno un’opposizione serrata portando alto il nome del partito”.