Bozzano, sospensione dell’acqua potabile in via Casa Vecchia

Giovedì (1 ottobre) saranno effettuati lavori sulla rete dell’acquedotto nel Comune di Massarosa. Dalle 8,30 alle 12,30 o fino al termine degli interventi sarà quindi sospesa l’erogazione dell’acqua potabile in via Casa Vecchia fino al civico 550 in località Bozzano.

Sono 92 gli utenti interessati che potranno verificare la presenza di torbidità nell’acqua al ripristino del servizio, che comunque scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di maltempo.