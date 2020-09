Festival della Satira, sabato la premiazione alla Capannina di Forte dei Marmi: tutti i riconoscimenti

Il Festival della Satira, per il suo secondo anno – in versione limited edition e in diretta streaming – dà appuntamento alla Capannina di Forte dei Marmi sabato (3 ottobre): qui verrà assegnato il 48esimo Premio di Satira Politica.

I giurati hanno già individuato i vincitori: il Premio per il giornalismo satirico va a Teresa Ciabatti; per la grafica ad Andrea Bozzo; per la stand up comedy a Michela Giraud; per la tv al programma Battute di Rai2; per il miglior personaggio ad Andrea Pennacchi per il Poiana, il leghista veneto tutto capannone, lavoro, schei e odio; per il web l’inesistente Comune di Bugliano, diventato famoso in tutta Italia per i suoi esilaranti profili social; il premio per la canzone va a Immigrato di Checco Zalone, quello per il libro a Rocco Tanica e il suo Lo sbiancamento dell’anima (Mondadori).

Uno speciale pr. emio alla carriera va a Christian De Sica ed Enrico Vanzina che proprio alla Capannina nel 1983 girarono il film cult Sapore di mare: il cinema dei Vanzina e la maschera di De Sica raccontano gli anni Ottanta italiani e la nascita del clima culturale del berlusconismo più utilmente di tanta sociologia. Esattamente dieci anni dopo Silvio Berlusconi deciderà di colmare il vuoto politico creatosi in Italia.

La diretta streaming della premiazione sarà accessibile a tutti, ripresa online dal sito visitforte.com e da altri quattro diversi canali: www.editorialedomani.it;, sito del quotidiano Domani; pagina facebook del Festival della Satira; la pagina facebook del Domani; la pagina facebook Bper forum Monzani.

È il Premio di Satira politica di Forte dei Marmi – nato nel 1973 grazie a Umberto Donati e Carlo Augusto Polacci – il prestigioso riconoscimento alla critica più dissacrante che dallo scorso anno, per scelta del sindaco della città, Bruno Murzi si è fatto in due ed è diventato anche un Festival: “Forte dei Marmi non poteva in alcun modo rinunciare a quella che è la sua principale manifestazione culturale identitaria – spiega il Sindaco Murzi –, che si è consacrata anno dopo anno non solo come indiscutibile punto di riferimento nel panorama internazionale, ma anche come memoria imprescindibile della storia della satira. Pur dovendo, in questa edizione per motivi di sicurezza sanitaria, tornare alla sua realizzazione in un’unica serata, resta intaccato il livello dell’evento, annoverando ancora una volta un parterre, tra premiati e giurati, di assoluta autorevolezza”.

A fare gli onori di casa una presentatrice d’eccezione: Andrea Delogu. Accanto a lei una giuria eccellente: oltre a Serena Dandini e Lilli Gruber, infatti, la giuria è composta da nomi del calibro di Stefano Andreoli, l’inventore di Spinoza.it, Andrea Zalone, il noto corazziere e tra i migliori autori di satira italiani, lo scrittore Fabio Genovesi e Beppe Cottafavi, direttore del Festival, editor, inventore e direttore di Comix per i fratelli Panini di Modena e responsabile delle pagine culturali del quotidiano Il Domani.