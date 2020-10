Fibrillazioni a Pietrasanta, Zucconi (Fdi): “Auspico la convergenza di tutte le forze del centrodestra”

“È mia intenzione lavorare per mettere a disposizione anche dell’amministrazione di Pietrasanta l’entusiasmo che in questo momento trascina Fratelli d’Italia e da cui Fratelli d’Italia stessa è a sua volta trainata”. Questa la dichiarazione del commissario provinciale di Fdi Riccardo Zucconi a commento della posizione del partito a Pietrasanta.

“Sono orgoglioso . dice – del risultato provinciale che ci vede al 17% e molto soddisfatto del risultato a Pietrasanta, in cui raggiungiamo un ottimo 15% quale unico partito del centrodestra in crescita. Credo che anche in questo comune Fratelli d’Italia abbia il diritto/dovere di contribuire attivamente all’azione della compagine di centrodestra in modo determinante e costruttivo e sono ottimista sul fatto che possano essere trovati i presupposti per una convergenza”.

“I vivaci ed aperti confronti – forse a volte a toni anche aspri ma sempre maturi – conclude Zucconi – che ci sono stati fino ad oggi in talune occasioni, hanno sempre evidenziato l’impegno e la passione dei nostri rappresentanti sul territorio e il risultato elettorale dimostra che questo costante impegno è letto con favore dagli elettori. Per questo mi auguro che il sindaco Alberto Giovannetti voglia cogliere la nostra disponibilità e l’occasione di avviare un percorso di coinvolgimento di tutte le forze del centrodestra”.