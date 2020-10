Un viareggino e il suo 4 zampe campioni italiani di Obedience a Gorizia

Luca Bartelloni – titolare a Pietrasanta del centro cinofilo El Perro Loco – e Greg, il suo Border Collie di 8 anni hanno vinto, domenica scorsa, il titolo nazionale di Obedience.

L’Obedience, ostica disciplina cinofila che non ha niente a che fare con la mera obbedienza, ha lo scopo di creare un’intesa perfetta col cane anche quando quest’ultimo si trovi distante dal conduttore.

Il senso di questo sport cinofilo è essere in grado di leggere e conoscere veramente il cane, valorizzarne le caratteristiche e soprattutto saper trasmettere al peloso la gioia di lavorare insieme, trovare appagamento negli esercizi svolti e far si che per lui il lavoro col proprietario sia motivante e stimolante.

Con la vittoria di domenica scorsa a Gorizia Luca e Greg hanno ottenuto l’ultimo agognato Cac (Certificato di attitudine al campionato nazionale di lavoro) che vale il titolo italiano.