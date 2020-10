Stella è scomparsa, ricompensa per chi la ritrova

Mille euro di ricompensa per chi ritrova Stella. La femmina di chihuahua, 2 anni e mezzo, color champagne, munita di microchip, è scappata da casa, a Bicchio, in via della Bozzana Est, lo scorso 6 ottobre. Non ha il collare.

I proprietari hanno già presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Torre del Lago, ma per ora della canina nessuna traccia. “Sarà molto spaventata – spiegano i suoi umani – Non è abituata a stare fuori”.

Stella è una canina molto dolce. Chi la vedesse non esiti a chiamare immediatamente Sara e Kevin ai numeri 331.1118596 e 351.515021