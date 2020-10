“Come sei bella mente”, a Villa Argentina si presenta il libro di Marisa Pagliuca

Marisa Pagliuca, in arte Eva Rei, è la protagonista dell’incontro in programma il 14 ottobre alle 17 nell’ambito della rassegna Di mercoledì – Scrittori e lettori sulla terrazza di Villa Argentina durante il quale presenterà il suo libro Come sei bella mente, edito da Acm Editore.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con La Casa delle Donne di Viareggio, Eva Rei parlerà di Linda, la protagonista del libro che dialoga appassionatamente con la ragione sanitaria della mente che sempre si occupa del nostro benessere e trasforma le sostanze biochimiche in salute. Un viaggio tra i misteri sommersi della mente che suggerisce come gestire al meglio la salute, mentre aggiorniamo il nostro benessere.

L’autrice, sannita di nascita e viareggina di adozione, studiosa della mente, è insegnante di italiano e storia in un liceo versiliese. Ha lavorato 15 anni con i ragazzi autistici e, proprio da questa esperienza, nasce la sua passione per i misteri della mente. Dopo il successo del libro L’amore che manca, questo rappresenta il secondo capitolo di una trilogia.

L’ingresso all’incontro è libero, fino al raggiungimento della capienza massima della sala, determinata secondo le norme anti-Covid. Per assistere all’evento va osservato l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze. All’accesso alla Villa sarà rilevata la temperatura e sarà richiesta la sanificazione delle mani, come previsto dalla normativa vigente. Durante l’iniziativa è obbligatorio mantenere il necessario distanziamento fisico tra i partecipanti, salvo le eccezioni previste dalla normativa (congiunti, bambini, portatori di disabilità).

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.