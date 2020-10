Pietrasanta, pedoni al sicuro nella frazione di Macelli

Il restyling della segnaletica orizzontale, reso ancora più evidente dall’impiego del colore celeste, è solo una delle azioni che l’amministrazione comunale di Pietrasanta metterà in campo per tutelare gli utenti deboli, in particolare pedoni e ciclisti, anziani e bambini, della frazione di Macelli.

Nei prossimi giorni saranno installati due safety cross luminosi in corrispondenza di due dei quattro attraversamenti pedonali lungo la via Basilicata in prossimità della Chiesa molto frequentata durante tutta la settimana da fedeli e bambini. Infine le asfaltature.

Dopo via Abruzzi l’amministrazione comunale si è impegnata a mettere in sicurezza anche via Umbria: “Anche questi sono impegni – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – che intendiamo mantenere e che manterremo. Con fiducia e pazienza faremo quello che abbiamo detto. Stiamo predisponendo anche un piano straordinario di manutenzione dei parchi giochi che riguarderà anche il parco di Macelli. Vogliamo migliorare ancora, laddove è necessario, la qualità degli spazi dedicati alle famiglie”.