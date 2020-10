Pietrasanta, al via il bando per 15 tirocini non curricolari per i giovani tra i 18 e i 35 anni

57 mila euro dalla Fondazione Cassa Risparmio di Lucca per favorire l’attivazione di 15 tirocini non curriculari per giovani tra i 18 ed i 35 anni di durata variabile tra i 6 e i 12 mesi. E’ questo il contributo della Fondazione Crl ai 22 enti pubblici della provincia di Lucca a cui sono state assegnate le risorse previste dal bando.

“Il bando, che rientra fra le iniziative decise dalla Fondazione Crl per favorire la ripartenza post-Covid19, nasce con l’obiettivo di sostenere l’occupazione giovanile e garantire agli enti pubblici le risorse per attivare tirocini dedicati a giovani in cerca di occupazione – spiega la Fondazione Crl -. La presenza dei giovani tirocinanti, all’interno dell’attività amministrativa, è quella di rendere più efficiente e interattivo il rapporto cittadino e pubblica amministrazione in modo da ridurre ritardi ed inadeguatezze nell’erogazione dei servizi e contribuendo così allo sviluppo economico-sociale del tessuto cittadino”.

“La nostra amministrazione – spiega Francesca Bresciani, assessora alla pubblica istruzione – ritiene strategico il coinvolgimento dei giovani nella vita amministrativa dell’ente. Le esperienze fatte fino a qui sono state molto positive perché da un lato immettono forze fresche nel circuito dell’attività amministrativa consentendoci di migliorare i servizi dal punto di vista numerico e qualitativo e dall’altro rappresentano un elemento di crescita delle competenze per i giovani selezionati che andranno ad affiancare il personale di ruolo dell’ente. C’è poi l’aspetto principale su cui si base il nostro progetto: accelerare il progetto di digitalizzazione dell’ente. Alla fine a beneficiarne concretamente sarà la comunità”.

Il nuovo bando per la selezione per titoli e colloqui per l’attivazione di tirocini non curricolari sarà online da lunedì (19 ottobre) ed è destinato a giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. Ai giovani selezionati – il tirocinio sarà coordinato dal Centro per l’Impiego di Viareggio e dall’Informa Giovani del Comune di Pietrasanta – verrà erogata una formazione generale circa l’organizzazione dell’ente e la sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dalla normativa vigente, per una durata complessiva di 10 ore. Una volta conclusa la formazione iniziale, i giovani tirocinanti andranno ad affiancare il personale dell’ente per 25 ore settimanali nelle attività di accoglienza dei cittadini, supporto nello svolgimento di pratiche amministrative ed erogazione di servizi. In particolare, loro compito principale sarà attivare/migliorare l’erogazione di servizi digitali da parte dei singoli servizi.