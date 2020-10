Zone rosse e potere ai sindaci, Del Ghingaro: “Uno stimolo per la salvaguardia della salute dei cittadini”

Zone rosse e poteri ai sindaci. È il primo cittadino di Viareggio Giorgio Del Ghingaro a intervenire con un video postato sui social in merito alle regole del dpcm del governo annunciate in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte.

“La possibilita di chiudere le zone sensibili, per evitare assembramenti, a Viareggio, di fatto, l’ho già esercitata a primavera scorsa quando il rischio di contagio era alto”, spiega riferendosi alla chiusura della Passeggiata e delle spiagge: “La prendo come uno stimolo alla salvaguardia dei nostri cittadini – aggiunge – Se ci sarà la necessità chiuderò strade e piazze, prendendo provvedimenti come in passato”.

“Devo dire – conclude – che il tentativo maldestro di scaricare sui sindaci la responsabilità del contenimento dei contagi da Covid poteva essere risparmiato, si doveva fare qualcosa di coordinato e collaborativo. Comunque eserciterò questa responsabilità nell’interesse primario della salute di tutti”