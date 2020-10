Orgoglio Bianconero: una bottiglia di vino per regalare un sorriso

Una bottiglia di vino per regalare un sorriso in un periodo difficile.

L’associazione culturale Orgoglio Bianconero, presieduta da Guido Lombardi, è all’opera per aumentare le donazioni alle associazioni del volontariato presenti a Viareggio.

Essere vicini a chi si impegna per gli altri è il filo conduttore del gruppo di soci, oltre che mantenere in vita la memoria, non solo sportiva, della città di Viareggio. E in previsione delle festività di fine anno, Orgoglio Bianconero ha fatto preparare una serie di bottiglie di vino con il marchio dell’associazione che al suo attivo ha non solo il libro sui primi cento anni del calcio viareggino ma anche altre iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da destinare a chi ne ha bisogno.

Nell’occasione, dunque, le bottiglie di vino di Orgoglio Bianconero si trasformano in un messaggio concreto di solidarietà: chi vuole conoscere le modalità dell’iniziativa può mettersi in contatto con i seguenti numeri telefonici 330.656517, 338.6970158, 347.7745654 e 348.6513884.