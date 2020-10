Domani assemblea del personale Gaia: cambiano gli orari degl uffici

Assemblea per il personale di Gaia Spa. È la stessa azienda a renderlo noto, avvisando che, in conseguenza dell’assemblea del personale dell’area servizi utenza, che si terrà on line con modello conference call domani (22 ottobre) dalle 15 alle 17, gli orari degli uffici subiranno modifiche.

I contatti telefonici con il numero verde di Gaia di consulenza clienti, gratuito e raggiungibile da telefonia fissa e mobile 800.223377, potrebbe subire dei disservizi nel corso della giornata.

È garantito il servizio emergenze e guasti al numero verde 800.234567, attivo H24 da telefonia fissa e mobile.