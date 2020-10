Lavori a Lido di Camaiore, si asfalta via Italica

Si asfalta via Italica, tra via Trieste e l’Aurelia a Lido di Camaiore.

I lavori partiranno lunedì (26 ottobre).

Per permettere l’avanzamento del cantiere verrà istituito un senso unico alternato gestito da impianto semaforico. I lavori termineranno entro venerdì 30 ottobre, condizioni meteo e imprevisti permettendo.

A partire da martedì 3 novembre, comunque ultimato il cantiere precedente, i lavori di asfaltatura si sposteranno a Capezzano Pianore e, più precisamente, nel tratto che parte dalla rotonda via Italica – SR439 Sarzanese per circa 500mt. (oggetto recentemente di un importante cantiere del gestore del servizio idrico integrato).

Lo step conclusivo del cronoprogramma prevede il rifacimento del fondo stradale tra il ponte dell’autostrada e il mercato ortofrutticolo, quest’ultimo intervento in programma per la primavera 2021.

Il fondo della via Italica si era particolarmente degradato negli ultimi mesi a causa del carico di traffico che la bisettrice aveva dovuto sopportare per i lavori in località Ponte di Sasso. L’investimento globale da parte del Comune di Camaiore è di circa trecentomila euro. Un aspetto da sottolineare dell’intervento complessivo sull’Italica è l’installazione di una particolare membrana che consente una vita maggiore all’asfalto, preservandone l’integrità nel tempo.