Viareggio, iniziati i lavori per la prima isola ecologica interrata

Iniziati i lavori per la costruzione della prima isola ecologica interrata meccanizzata di Viareggio. Un investimento pari a 150mila euro totali, compreso il costo dell’isola stessa: un progetto pilota finanziato da Ato per il 70% e dal Comune di Viareggio per il 30%.

A darne notizia è l’assessore all’ambiente Federico Pierucci: “Abbiamo iniziato i saggi necessari al completamento dell’opera – spiega l’assessore -: contiamo di avere l’isola in funzione più o meno entro la fine di novembre”.

Un lavoro atteso soprattutto dalle attività che non hanno spazi idonei ad ospitare i carrellati: “L’isola servirà gli esercizi commerciali che vanno dal caffè Margherita fino in piazza Mazzini, e consentiranno di rimuovere le attuali coperture in legno che ospitano i bidoni, che troppo spesso sono ricettacolo di rifiuti e di sporcizia”.

La collocazione è ai bordi della Passeggiata, sul viale Manini all’incrocio con via San Martino. L’apertura è lato monti in modo da facilitarne lo svuotamento. Le attività commerciali saranno dotate di uno speciale badge e avranno la possibilità di introdurre i rifiuti senza limite di conferimento, ovviamente sempre differenziati.

“Un progetto pilota – sottolinea Pierucci – che verrà replicato lungo tutta la Passeggiata. Viareggio merita attenzione e bellezza: questo è un primo tassello, altri ne seguiranno. Il corretto smaltimento dei rifiuti è un passo importante verso l’abbattimento della tariffa e il risparmio per tutti, sia in termini economici che ambientali”.