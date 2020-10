Contro il nuovo decreto ristoranti della costa sul piede di guerra: nasce il gruppo su whatsapp

Ristoranti, bar e pub, oltre che gelaterie e pasticcerie, sul piede di guerra a Viareggio e in Versilia, dopo la firma del nuovo dpcm da parte del premier Giuseppe Conte che prevede per il settore l’apertura limitata dalle 5 alle 18, con il consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone per tavolo salvo siano tutti conviventi, consegna a domicilio e, fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Su Whatsapp è stato aperto un gruppo che al momento conta oltre 100 titolari di esercizi, come ha spiegato a Lucca in Diretta Stefano Vecciani, patron del Fiaschetto a Torre del Lago e del Fronte del porto in Darsena a Viareggio.

Nelle prossime ore sono previste manifestazioni di protesta contro il nuovo dpcm: “Protesteremo civilmente – spiega Vecciani – per far sentire le nostre voci”.