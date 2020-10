Il senatore Ferrara in visita all’Asa Dental di Massarosa

Il senatore viareggino del movimento 5 stelle, Gianluca Ferrara, ha visitato ieri l’azienda Asa Dental di Massarosa, leader mondiale nella produzione di dispositivi per l’odontoiatria.

“Sono molto orgoglioso che nel nostro territorio sia presente una realtà molto importante nel settore odontoiatrico, che ha dimostrato di saper convertire parte della produzione in base alle esigenze nazionali. Infatti con l’esplosione della crisi del Covid 19, l’Asa ha acquistato i macchinari necessari alla produzione di mascherine per la protezione individuale, dimostrando una grande sensibilità e solidarietà”, spiega il parlamentare.

“Già nel decreto Cura Italia sono stati previsti incentivi per le aziende che convertono la propria produzione per sostenere il fabbisogno nazionale di mascherine e in generale di dispositivi di protezione individuali, nonché di respiratori polmonari e quanto necessario a affrontare la crisi che stiamo attraversando – prosegue Ferrara -. Grazie anche a questi sforzi, oggi in Italia non c’è più un problema di approvvigionamento di mascherine, un elemento che può apparire scontato, ma non lo è assolutamente”.

“Mi impegnerò – conclude il senatore pentastellato – affinché il governo supporti anche con nuovi incentivi il più possibile queste realtà”.