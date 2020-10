A Pietrasanta parte il pre-scuola per 57 alunni

Pre-scuola per 57 alunni delle scuole primarie di Pietrasanta. Al via il servizio promosso dal Comune di Pietrasanta per consentire alle famiglie di conciliare figli e lavoro. Il servizio consiste nell’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni in orario antecedente le lezioni e precisamente dalle 7,45 alle 8.25. Il maggio numero di adesioni arriva dalla scola di Vallecchia dove sono state registrate 21 iscrizioni seguita da Strettoia con 13.

Come promesso, e come annunciato, l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti attiva anche il servizio del pre-scuola per le primarie cittadine (Barsottini, Pascoli, Forli, Ricci, Bibolotti, Mancini e Mutti).

“Non senza poche difficoltà, visto il periodo delicato, siamo riusciti ad attivare anche il pre-scuola che si è confermato un servizio molto richiesto dalle famiglie. – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – Manteniamo anche questo impegno. Ringrazio l’ufficio scuola e gli istituti compresivi per la collaborazione nell’attivazione”.