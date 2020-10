Sabato la protesta contro il decreto dei commercianti a Massarosa

“Uniti per non fallire”: anche i commercianti di Massarosa scendono in piazza contro il decreto.

La protesta degli esercenti del comune colpiti dalle misure contenute nel nuovo decreto emanato dal governo, ristoratori, baristi, titolari di palestre e scuole di danza ma anche commercianti di altre categorie è in programma sabato (31 ottobre) alle 18,15 in piazza degli Alpini di fronte al comune.

“Sarà una manifestazione apartitica – dicono gli organizzatori – che si svolgerà nel rispetto delle regole del distanziamento e con le mascherine. Il nostro scopo è quello di far capire le ragioni degli effetti catastrofici che questo nuovo decreto ma non solo sulle nostre attività ma anche a tutte le filiere collegate”.

“Ci è stato chiesto di sanificare, di ridurre spazi, di controllare e lavorare in condizioni non ottimali. Dopo aver fatto tutto ciò che è stato richiesto adesso ci viene detto che non possiamo lavorare. Nessuno di noi – concludono gli organizzatori- pensa che questo virus non esista ma non si può morire di fame per non morire di virus“.

L’appuntamento per tutti i cittadini che volessero partecipare è per sabato (31 ottobre) alle 18:m15 in piazza degli Alpini a Massarosa, “per ribadire il concetto fondamentale sancito dall’articolo 1 della nostra Costituzione. L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”.