Da Viareggio a Massarosa, per l’alternanza scuola lavoro. Sono 20 gli studenti dello scientifico Barsanti e Matteucci che si occuperanno delle iniziative culturali del comune.

“Sono davvero soddisfatta di questa collaborazione – spiega l’assessore alla cultura Michela Dell’Innocenti – e per questo ringrazio il professor Andrea Menchetti, dirigente scolastico, ed i nostri uffici che hanno perfezionato la convenzione che abbiamo firmato. Sarà per noi e per i ragazzi un’occasione di scambio e di crescita, dai giovani arrivano sempre le energie e le idee migliori e sono convinta che insieme potremo sviluppare anche nuovi progetti ed iniziative”.

Da oggi fino a giugno i ragazzi saranno coinvolti nel settore della cultura, con particolare riferimento allo svolgimento di manifestazioni, cura e organizzazione di mostre, eventi culturali promossi dall’amministrazione comunale. Le attività di formazione e di orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro saranno congiuntamente progettate e verificate da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo indicato dalla stessa amministrazione comunale.