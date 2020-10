Benedizione dei defunti a porte chiuse nei cimiteri di Forte dei Marmi

Niente celebrazioni il 2 novembre nei cimiteri di Forte dei Marmi: la benedizione dei defunti sarà a porte chiuse

Il sindaco Bruno Murzi, in accordo con don Piero Malvaldi, parroco della Chiesa di Sant’Ermete, e padre Francesco Maria Cecchetto, della Chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana, comunica alla cittadinanza che lunedì 2 novembre, giorno della commemorazione dei Defunti, la celebrazione liturgica, con la tradizionale benedizione delle tombe, si svolgerà presso il cimitero comunale, a porte chiuse, prima dell’orario di apertura al pubblico. Una decisione che segue quella di altre parrocchie in tutta Italia, per fronteggiare al meglio il rischio epidemiologico da Covid-19, rispettando le regole anti-contagio ed evitando assembramenti.

In occasione della festa di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il cimitero seguirà il seguente orario:

Domenica 1° novembre: dalle ore 8 alle 18

Lunedì 2 novembre: dalle ore 9 alle 18

Si ribadisce l’uso della mascherina e il distanziamento sociale. La dove si verificasse un’alta affluenza, verrà effettuato un intervento per monitorare gli accessi.