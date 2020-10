Sicurezza, nuovi lavori sulle strade di Tonfano

Ancora lavori sulle strade di Tonfano: in arrivo l’asfalto nuovo in via Unità d’Italia e via del Sale.

La giunta municipale di Alberto Stefano Giovannetti ha approvato un altro intervento molto atteso dai residenti di Tonfano: la riasfaltatura dell’intera sede stradale compresa tra via Unità d’Italia e l’incrocio con le vie Ficalucci e Del Sale (rotatorie comprese) per una lunghezza complessiva di circa 315 metri. Sarà realizzata anche la nuova segnaletica stradale.

Prosegue spedito il piano di asfaltature per eliminare dalle strade cittadine buche, avvallamenti ed irregolarità che le rendono pericolose e rumorose promesso dall’amministrazione comunale che sta intervenendo, proprio in questi giorni, anche nel viale Apua e in via Casone mentre nei prossimi giorni toccherà anche a via Leopardi, via Umbria e via Santini nel tratto tra la via Aurelia e via del Castagno. Programmati anche un’altra serie di adeguamenti agli standard di sicurezza che riguarderanno tratti di via Calatafimi, viale Roma (lungomare), via Solaio e via Aurelia all’angolo con via Osterietta. In poche settimane l’amministrazione comunale ha investito quasi 500 mila euro per il piano asfaltature.

“Siamo consapevoli delle condizioni pericolose di strade cittadine e conosciamo perfettamente quali sono i bisogni nelle frazioni. Siamo prima di tutto cittadini. – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – Con pazienza e fiducia manterremo gli impegni con famiglie ed imprese. Nel giro di un triennio investiremo, solo per le asfaltature, oltre 1,5 milione di euro e questo ci consentirà di dare risposte in tutte le frazioni. Risolveremo molte questioni fino ad oggi senza risposta”. La sola riasfaltatura di via Tonfano ha previsto un impegno di spesa di quasi 80 mila euro che vanno ad aggiungersi ai 50 di via Umbria e via Santini e ai 350 mila di viale Apua, via Casone e via Leopardi.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati nel corso dell’ultimo anno come in via via Abruzzi a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana, via Marella ed altre strade cittadi