Emergenza Covid 19, a Pietrasanta 100mila euro per le famiglie con disabili

Emergenza Covid 19, a Pietrasanta 100 mila euro di contributi straordinari per aiutare le famiglie con soggetti disabili in condizioni di gravità.

Secondo un monitoraggio del Comune di Pietrasanta sono circa una novantina i nuclei familiari potenziali beneficiari del contributo che potrà essere al massimo di 900 euro.

E’ l’ennesima misura messa in campo dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria che vanno ad aggiungersi al contributo straordinario per lavoratori dipendenti e autonomi, disoccupati ed inoccupati che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, oppure ancora non abbiano ancora stipulato un contratto di lavoro e ai buoni alimentari per le famiglie che hanno aiutato nel periodo più acuto della pandemia circa 500 famiglie. “Si tratta di una misura destinata a quelle famiglie al cui interno convivono figli e parenti con gravi disabilità. – spiega Elisa Bartoli, vice sindaco ed assessore al sociale – L’emergenza ha limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico ed in particolare, con la sospensione di tutte le attività socioeducative in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare con inevitabili ripercussioni sulla vita lavorativa degli altri componenti del nucleo. Le famiglie, a causa di restrizioni e dei rischi sanitari, si stanno facendo carico dei loro congiunti disabili. Non dobbiamo e non vogliamo lasciarle sole”.

La proposta del contributo è già stata approvata dalla giunta municipale che ora si appresta a tradurre in un bando pubblico la volontà di mettere a disposizione delle famiglie con soggetti disabili un contributo complessivo di 100 mila euro. L’importo massimo erogabile sarà di 900 euro. Il bando sarà pubblicato la prossima settimana sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it