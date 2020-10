Emergenza sanitaria, a Forte spesa a domicilio e consegna dei farmaci a chi è in quarantena

Emergenza Covid, a Forte dei Marmi spesa a domicilio e consegna dei farmaci alle per persone in quarantena o anziani senza rete familiare di supporto.

L’iniziativa è stata possibile grazie ad una collaborazione tra amministrazione comunale, Croce Verde e Misericordia.

Il sindaco Bruno Murzi e l’assessore alle politiche sociali e salute, Simona Seveso rendono noto che è stato ripristinato, grazie alla disponibilità della Croce Verde e della Misericordia il servizio di spesa a domicilio e consegna farmaci per le persone che si trovano in quarantena o persone anziane senza rete familiare di supporto.

“Purtroppo si è nuovamente reso necessario – sottolineano il primo cittadino e l’assessore – visto l’acuirsi della pandemia, mettere in campo questi servizi di primaria necessità e per questo ringraziamo ancora una volta i nostri volontari che si adoperano con grande impegno per il territorio.”

Per accedere ai servizi occorre contattare: Croce Verde tel 0584 874013 (centralino) oppure il numero verde 800943542 (dalle 9 alle 12.00 dal lunedì al venerdì); Misericordia tel. 0584 752149 (centralino) oppure il numero verde 800700711 (dalle 9 alle 13.00 dal lunedì al sabato).