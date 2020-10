Viareggio invasa da discariche abusive.

La denuncia arriva dall’associazione ambientalista Fare Verde Versilia, i cui volontari hanno perlustrato tutte le zone segnalate dai cittadini, stufi di vedere cumuli di spazzatura.

Sono stati trovati decine di cumuli di spazzatura di ogni genere, da ingombranti a rifiuti pericolosi, ormai divenute vere e proprie discariche, alcune nuove e altre vecchie già denunciate da tempo da Fare Verde, alcune bonificate, altre mai rimosse dal Comune, che nel tempo sono cresciute a dismisura.

“Occorrono controlli costanti e severi, ma soprattutto telecamere e multe salate ai trasgressori” afferma il presidente provinciale di Fare Verde Lucca, Anna Silvestro, partecipe al sopralluogo con i volontari.

Le discariche sono state trovate in più zone di Viareggio: in via Fosso Matelli, via Fosso le Quindici, via Bozzana Est sotto il ponte Autostradale, in via Agreste al vecchio mercato dei fiori divenuto deposito di materiali comunali dismessi e rotti (panche in cemento e cestini per la raccolta della spazzatura non differenziata tolti dalla passeggiata), materiali che dovrebbero essere smaltiti nelle apposite aree autorizzate.

Nei vari siti i volontari di Fare Verde Gruppo Versilia hanno trovato tanta guaina catramata, calcinacci, elettrodomestici di ogni tipo, televisioni, una roulotte abbandonata, stampanti, materassi, mobili, copertoni, scaldabagni, pannelli coibentati, tantissime bottiglie di vetro e plastiche varie e tanti altri oggetti.

A seguito del sopralluogo, Anna Silvestro ha presentato un esposto al sindaco ed al comando della Municipale, ai carabinieri forestali e alla procura della Repubblica di Lucca per richiedere un intervento di bonifica dei siti

interessati, un controllo più assiduo del territorio comunale viareggino e l’avvio delle indagini per individuare i possibili responsabili, riservandosi di costituirsi parte civile qualora ce ne fossero i presupposti. Inoltre, per l’ennesima volta, ha richiesto al Comune di Viareggio l’istallazione di telecamere nei luoghi denunciati.