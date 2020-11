Apre Immuni e scopre di aver avuto un contatto con un positivo 11 giorni prima

Apre Immuni e scopre – per caso, non avendo ricevuto la notifica – di aver avuto un contatto con un positivo 11 giorni prima. Default dell’app e o dell’i-phone?



E’ successo a Federico Masi, noto agente immobiliare di Torre del Lago e ex candidato al consiglio comunale nella lista blu di Giorgio Del Ghingaro.

“Il contatto – spiega il giovane a Lucca in Diretta – era avvenuto sabato 17 ottobre, quindi ben 11 giorni prima. Facendo mente locale, quel giorno avevo preso un caffè al bar la mattina e poi nell’intero pomeriggio e la sera non ho incontrato nessun altro a parte il mio convivente”. Idem nei giorni successivi, fino alla notifica, essendo stato – da solo – a dipingere e arredare la nuova sede della sua agenzia immobiliare nella frazione pucciniana.

In questi 11 giorni Masi, comunque, non ha avuto alcun sintomo ma, da subito, appena letto del contatto con un positivo sul suo cellulare, si è messo in quarantena volontaria, contattando subito il suo medico di base che mi gli ha spiegato che i giorni di isolamento, dalla data del contatto, erano 14 e, poi, sarebbe potuto uscire, solo, ovviamente, se non avesse avuto mai sintomi, altrimenti gli avrebbe dovuto prescrivere il tampone, anche se i sintomi fossero stati lievissimi.

“Sono molto rispettoso delle regole, capendo la situazione grave che stiamo attraversando e per tutela non solo mia ma della collettività, tanto che ho scaricato da mesi Immuni – commenta il giovane – ma trovo che sia poco o per nulla utile ricevere una notifica dopo tanti giorni”. Se avesse saputo prima del contatto con un Covid positivo Masi – che notifica o meno l’app la controlla quotidianamente – si sarebbe chiuso in casa prima, e avrebbe fatto serenamente la sua quarantena.

Cosa sarebbe successo se, invece, fosse stato anche lui positivo? Il suo può anche essere stato un caso limite, ma per come corre il contagio poteva essere un problema