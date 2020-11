Emergenza Covid 19, il festival di Burlamacco rinviato a data da destinarsi

L’ombra del Covid 19 anche sul festival di Burlamacco.

Il movimento dei Carnevalari, preso atto della situazione sanitaria nazionale e delle norme vigenti in materia di emergenza che non consentono attualmente di stabilire una data per la finale del Festival nel periodo inizialmente previsto (seconda metà di Gennaio 2021) né consentono di fare ipotesi su altri periodi, ha deciso che la scadenza per l’iscrizione al destival di Burlamacco 2021, attualmente prevista per domenica 15 novembre 2020 è prorogata a tempo indeterminato.

La finale del festival di Burlamacco 2021 è rinviata a data da destinarsi.

Le date di scadenza per l’iscrizione al Festival di Burlamacco 2021 e della finale del Festival di Burlamacco 2021 nonché la sede della finale, saranno definite quando la situazione sanitaria nazionale e le norme vigenti in materia di emergenza sanitaria, lo consentiranno.

Il regolamento, le modalità di partecipazione e la relativa modulistica per partecipare al concorso sono scaricabili e consultabili su www.carnevalari.it