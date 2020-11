Incidente in via Montramito: è morto a Cisanello Doriano Poletti

Non ce l’ha fatta. E’ morto a Cisanello Doriano Poletti, il 55enne del Varignano che due giorni fa era stato portato in gravi condizioni all’ospedale pisano dopo la caduta dallo scooter, per un malore, in via di Montramito a Viareggio.

A dare la notizia della grave perdita è il fratello Stefano Poletti, dirigente del Centro Giovani Calciatori: “Era un grande tifoso dell’hockey cittadino – spiega -, oltre che del Milan”.

Cordoglio da parte di tutto il quartiere dove la vittima era molto nota, e decine di messaggi di vicinanza alla famiglia sui social.

Il grave incidente era avvenuto poco dopo le 13 dello scorso 2 novembre, davanti al negozio di tabacchi.