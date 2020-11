A Viareggio ci si prepara per la regata d’inverno.

L’appuntamento è per questa domenica (8 novembre), nello specchio acqueo antistante il porto di Viareggio che farà da splendido palcoscenico all’evento velico organizzato, nel rispetto delle disposizioni Covid, dal club nautico Versilia e dalla lega navale italiana di Viareggio.

La Regata sarà valida anche come recupero del trofeo ,emorial Francesco Sodini istituito per ricordare la passione per il mare del grande protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015.

Alla regata d’nverno è consentita l’iscrizione a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza Orc Standard o Orc Club, Miniatura. Sono ammesse anche le Classe Open che non hanno né hanno avuto nei due anni precedenti, un certificato di stazza Orc o Orc Clbu o Miniatura Oa Saverio Bellone e Danilo Morelli.