Gazebi per l’ingresso davanti alle scuole di Forte dei Marmi

Gazebi difronte alle scuole di Forte dei Marmi, per l’entrata e l’uscita degli studenti.

Con l’esigenza di aumentare gli ingressi negli edifici scolastici data dalle norme anti covid che prevedono entrate e uscite differenziate dei bambini e ragazzi, l’amministrazione comunale ha messo in essere dei punti di riparo in modo che gli studenti siano riparati dalla pioggia e dal maltempo mentre si trovano in fila per lo svolgimento delle operazioni previste dai rigidi protocolli anti contagio.

A questo proposito sono stati acquistati ed installati 7 gazebi per garantire la copertura di tutti i plessi scolastici:

“Sono soddisfatto di essere riusciti a trovare una soluzione che possa risolvere alcune delle problematiche che l’emergenza Covid ha comportato – spiega Alberto Mattugini, consigliere delegato alla pubblica istruzione – e ringrazio l’ufficio lavori pubblici per la collaborazione. Andremo via via ad intervenire là dove si presenteranno nuove necessità.”

I gazebi, di 25 metri quadrati sono stati collocati tenendo conto delle specifiche esigenze: in particolare alla scuola primaria Carducci la copertura è addirittura di 50 mq visto l’alto numero dei frequentanti mentre alla scuola secondaria di primo grado Ugo Guidi, alla primaria Pascoli, alla primaria Don Milani, all’infanzia Giorgini, all’infanzia Caranna è stato posizionato un gazebo per ciascun plesso.